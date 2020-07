PALERMO – I carabinieri della stazione Olivuzza lo hanno sorpreso mentre spacciava nel rione Zisa. Domenico Managò, 40 anni, è finito agli arresti domiciliari. I militari hanno sequestrato 37 dosi di hashish. Per Miceli è scattata anche la contravvenzione per la violazione delle norme di contenimento del Covid-19. La droga è stata trasmessa al laboratorio scientifico del comando provinciale per le analisi qualitative e quantitative. Si attende la convalida del fermo.