PALERMO – I promotori del comitato per l’istituzione delle Zone franche montane in Sicilia hanno rivolto un appello alla Camera e al Senato perché sia votato il progetto legislativo passato all’Assemblea regionale. I promotori, anche a nome dei 132 sindaci dei paesi interessati, chiedono che il voto sia espresso “prima che sia troppo tardi per salvare dal baratro le comunità montane siciliane”. Il progetto legislativo prevede agevolazioni fiscali (fiscalità di sviluppo) ritenenute necessarie per riavviare le condizioni economiche nelle zone montane. (ANSA).