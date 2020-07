PALERMO – Vandali in azione alla scuola Serpotta di Borgo Vecchio, a Palermo. “I furti e gli atti vandalici contro le scuole sono sempre gesti odiosi e inaccettabili, ma lo sono ancora di più in questo momento di chiusura forzata e di grande sofferenza per la Scuola tutta – commenta in una nota Valentina Chinnici, capogruppo di Avanti Insieme al Consiglio comunale di Palermo -. Nell’esprimere profonda solidarietà alla Dirigente scolastica Aurora Fumo e alla comunità scolastica dell’I.C. “Politeama” di cui mi onoro di fare parte, auspico che il quartiere Borgo Vecchio reagisca con forza all’attentato vigliacco subìto dal plesso Serpotta, con una violenza cieca che colpisce al cuore tutta la cittadinanza, ma soprattutto i bambini e le bambine che questa scuola frequentano. Sono certa che il l’amministrazione comunale farà la sua parte per restituire il Serpotta alla sua comunità, ma è tempo di comprendere che la Scuola è il Bene comune per eccellenza e che quindi va difesa con decisione, responsabilità e senso di appartenenza da parte di tutti e tutte”.