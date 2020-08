Ci sono i libri inchiesta sulla mafia ma anche la saggistica e la narrativa firmata da grandi narratori apprezzati a livello nazionale. La case editrice Novantacento, che pubblica i mensili S e I love Sicilia, mette on line i suoi libri in versione digitale sul proprio sito (qui il link). Tra i volumi, anche quelli delle firme di Livesicilia Riccardo Lo Verso, che ne “La tela dei boss” ricostruisce la vicenda del mistero del furto del Caravaggio a Palermo, e Salvo Toscano, con la raccolta di racconti “La traversata”. E ancora firme come Gaetano Savatteri, Giacomo Cacciatore e Marco Pomar, i gialli di Vincenzo Lo Re “Nulla di più facile” e “Come un castello di sabbia”, libri-documento come quelli su Cosa nostra: “Le confessioni del diavolo”, “Gotha”, “Io accuso” e “La mafia dalla A alla Z” di Angelo Vecchio. I libri sono acquistabili in versione digitale, ma si possono anche ordinare nella versione cartacea.