Un 28enne finisce in manette

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato Giacomo Cannizzaro, 28 anni, per spaccio di sostanza stupefacente nel quartiere Sperone di Palermo. Militari dell’Arma gli hanno sequestrato 48 grammi di marijuana e 163 euro, ritenuti provento della vendita della droga. L’arresto è stato convalidato in videoconferenza e il giudice ha disposto per lui l’obbligo di dimora.

(ANSA)