Scuola, università e Formazione

Somme per mettere in sicurezza i locali, per rimpinguare il Fondo di garanzia destinato ai lavoratori, per aggiornare gli operatori del mondo della Formazione. E ancora, stanziamenti per gli studenti universitari “fuori sede” e per scuole paritarie e asili nido. Nella Finanziaria regionale approvata ieri in tarda serata in commissione bilancio e che verrà incardinata oggi a Sala d’Ercole, c’è un capitolo corposo che riguarda la scuola, l’Università e la Formazione. E salta fuori un’idea: destinare gli ex sportellisti a mansioni che consentano di sveltire le pratiche di erogazione della Cassa integrazione in deroga.

La Formazione professionale

Esultano in tanti, tra cui il deputato Udc Vincenzo Figuccia: “Oggi finalmente – dice – è stato raggiunto un traguardo nel percorso di lotta dei lavoratori della Formazione professionale. E’ stata approvata dalla Commissione bilancio la norma che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per il fondo di garanzia destinato agli operatori, mentre sono stanziati 13 milioni di euro che serviranno a pagare le indennità degli ultimi tre mesi, legati quindi all’emergenza Covid-19, per tutti i lavoratori iscritti regolarmente all’albo”. A queste misure se ne aggiungono altre: 25 milioni per adeguare i locali degli enti di formazione professionale per garantire distanziamento sociale e Dpi, 5 milioni per l’implementazione delle attività formative a distanza per l’acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati e 20 milioni per il contrasto alla dispersione scolastica e recupero dei ritardo formativo A queste misure plaude il sindacato Ugl, in particolare in riferimento alla “ritrovata responsabilità istituzionale che ha visto protagonisti in positivo l’assessore regionale Roberto Lagalla ed i suoi uffici del dipartimento ed il presidente della Commissione Lavoro, Luca Sammartino ed i componenti di maggioranza ed opposizione ascoltare e sostenere le ragioni delle parti sociali” dichiara il segretario regionale Giuseppe Messina.

Scuole, nidi, Paritarie

La Lega brinda all’approvazione di un “pacchetto di provvedimenti a sostegno del mondo dell’istruzione e delle famiglie con figli studenti dall’asilo all’università. Su proposta della Lega, una somma massima di 4 milioni sarà destinata alle scuole paritarie di ogni ordine e grado che abbiano proceduto alla riduzione delle rette in conseguenza dell’interruzione dell’attività didattica. Questo intervento si aggiunge a quello in favore degli asili, per i quali uno stanziamento di 7 milioni andrà a compensare le minori entrate subite dalle scuole pubbliche e privati per bambini fra 0 e 6 anni”.

In particolare, stanziati 1,5 milioni di euro per le scuole paritarie per i corsi 0-3 anni e 1,5 milioni di euro per i corsi 3-6 anni con cui intervenire “per colmare – sottolineano i deputati Pullara e Caronia – l’interruzione delle attività didattiche e la relativa sospensione delle rette perché si assicuri la libertà della scelta educativa ed al contempo la salvaguardia dell’occupazione”.

Soddisfatta anche la capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto: “Si tratta di un segnale importante per sostenere tante imprese che operano in Sicilia nel settore dei servizi per l’infanzia. Con il via libera a questa norma il governo Musumeci ha recepito anche una mozione che avevo presentato insieme al collega Figuccia per sostenere l’intero comparto della scuola”.

Università

Novità anche per il mondo degli studenti universitari. Previsto un “bonus affitti” una tantum di 500 euro per circa diecimila studenti fuori sede che frequentano università o enti di alta formazione in Sicilia e che a causa del Covid hanno dovuto interrompere la frequenza dei corsi e che non risultino già beneficiari di contributi da parte degli Ersu. E ancora, ecco 6 milioni per garantire le borse di studio Ersu agli studenti idonei non assegnatari e esenzione delle tasse per l’anno in corso, per gli studenti che rientrano presso gli atenei siciliani. ““La sinergia – commenta il deputato Udc Lo Giudice – trovata con tutti i componenti della quinta commissione, grazie anche alla disponibilità dell’Assessore Lagalla, ci ha consentito di mettere in campo proposte serie e concrete per dare sostegno al mondo della scuola e della formazione, in questo momento di emergenza”.

Sportellisti per la Cig

Sempre Lo Giudice dà poi notizia di un altro emendamento approvato ieri in Commissione e che prevede “l’utilizzo degli ex sportellisti tramite il Ciapi”. I lavoratori, spiega il deputato, “verranno impiegati per velocizzare le procedure inerenti l’erogazione della cassa integrazione in deroga. Le criticità che ci sono state per l’erogazione della cassa integrazione in deroga sono evidenti. Grazie all’impiego di questo personale si potrà da un lato agevolare l’erogazione del sussidio di cassa integrazione, dall’altro – conclude – rimettere in campo questo personale che era rimasto fermo da molti anni a cui siamo riusciti a dare una risposta concreta”.