I morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 2.200. I casi sono 1,01 milioni. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Il numero dei morti per il Covid-19 supera quello della guerra in Vietnam: 58.265 a fronte delle 58.220 vittime nei 20 anni di guerra fra il 1955 e il 1975 in Vietnam.