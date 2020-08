Fratelli d’Italia, nomina per Varchi

PALERMO – Carolina Varchi, avvocato e deputato palermitano di Fratelli d’Italia, è stata nominata responsabile del dipartimento delle politiche per il mezzogiorno, nell’ambito della riorganizzazione del partito. “Ringrazio Giorgia Meloni per avermi affidato la guida di questo importante dipartimento – dice Carolina Varchi -. Mai come in questa epoca una forza dalla vocazione autenticamente patriottica come la nostra, deve farsi portavoce della voglia di ripartire che proviene dal Sud e dalle isole d’Italia”.