La Fase Due, cosa succede

Oggi comincia la Fase Due. E’ un lunedì di Fase 2 inziato apparentemente un po’ in sordina, a Milano – come racconta Ansa.it – dove il traffico dalle 7 è in aumento ma non raggiunge ancora i volumi di routine di una qualunque giornata pre-pandemia. Le pattuglie della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine ai loro posti.

Da oggi, oltre ai comprovati motivi di lavoro e per urgenti motivi sanitari si può viaggiare da regione a regione anche per tornare alla propria residenza. A Roma, alla stazione Termini, c’è un maggior flusso di persone rispetto alle scorse settimane, ma al momento la situazione sarebbe non caotica.

‘Repubblica’ racconta di un ritorno alla normalità graduale, innanzitutto con città meno blindate e con meno controlli sulle strade. Il premier Conte lo ha ricordato su Facebook: “”Da domani oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore”.