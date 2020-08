Covid, record di speranza

Si è registrato un doppio record oggi tra calo dei malati e aumento dei guariti secondo i dati della Protezione civile. Sono quasi 7mila i malati in meno in 24 ore. Sono 93.245 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 8.014 rispetto a ieri. E’ l’aumento più alto di persone guarite dall’inizio dell’emergenza. Sempre molto alto, purtroppo, il dato delle vittime salito a 29.684, con un incremento di 369 in un giorno.