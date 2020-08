Dopo tante baruffe, Conte e i renziani hanno fatto la pace. Mai dire mai, perché le polemiche negli ultimi giorni sono state incandescenti. Intanto, Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, dopo l’incontro tra la delegazione di Italia Viva e il premier a Palazzo Chigi dice che “è stato un incontro positivo. Nelle prossime settimane lavoreremo con il presidente Conte per definire le priorità”.

“Oggi sono contento, il premier ha detto: siamo pronti ad ascoltare la proposta di Iv. Speriamo che la proposta smetta di essere una proposta, basta portarla in cdm e votarla. Non è la soluzione, 100 miliardi per i cantieri non risolvono, ma creano possibilità di mettere in circolo denaro”, così si è espresso il leader di Iv, Matteo Renzi, a Dritto e Rovescio, su Rete 4.