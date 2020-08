Mascherine e orari diversi

Come affronterà la scuola, pensando al rientro, l’emergenza Coronavirus? La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato i sindacati in vista della ripresa di settembre e dei prossimi esami di Stato e ha presentato una bozza per la ripresa in sicurezza. Tra le proposte l’utilizzo delle mascherine, l’obbligo di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, magari con lo slittamento degli orari di ingresso delle classi e il termo-scanner.