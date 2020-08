Nell'Isola diminuiscono ancora i ricoveri e i casi in terapia intensiva. Tutti i dati

Altri 25 guariti e zero decessi nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia. La curva del contagio da Coronavirus continua quindi a scendere nell’Isola, diminuiscono anche i ricoveri e i casi nei reparti di terapia intensiva. Ma ecco nei dettagli tutti i dati. aggiornati alle ore 15 di oggi, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 102.403 (+855 rispetto a ieri), su 91.748 persone: di queste sono risultate positive 3.327 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.069 (-11), 1.002 sono guarite (+25) e 256 decedute (0). Degli attuali 2.069 positivi, 289 pazienti (-5) sono ricoverati – di cui 16 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.780 (-6) sono in isolamento domiciliare.