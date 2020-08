ENNA – Via libera dell’assessorato regionale alla salute al programma definitivo di finanziamenti per infrastrutture e interventi di ristrutturazione per le strutture sanitarie della provincia di Enna. Si tratta degli interventi di: adeguamento e messa a norma dell’ospedale Basilotta di Nicosia per 13,5 milioni; adeguamenti e messa a norma dei locali del presidio territoriale di assistenza nell’ospedale di Piazza Armerina per 1,8 milioni; adeguamento impianti Rsa di Pietraperzia per 700mila euro. Ed ancora, adeguamenti e messa a norma di locali del presidio di Leonforte per realizzare un presidio territoriale di assistenza per un milione, completamento delle finiture, sistemazione delle parti esterne del centro di riabilitazione interprovinciale multidisciplinare di Pergusa per 1,4 milioni; infine, l’acquisto di attrezzature per il centro di riabilitazione interprovinciale multidisciplinare di Pergusa per 2 milioni.Gli interventi riguardano cinque diversi comuni dell’Ennese. “Si attende ora la sottoscrizione dell’accordo di programma con il ministero della Salute e poi – si legge in una nota dell’Asp di Enna – sarà possibile avviare i percorsi di progettazione esecutiva e di acquisto delle attrezzature sanitarie in grado di ammodernare l’offerta sanitaria, sia ospedaliera che territoriale. Fra tutti gli interventi programmati il più importante per le opportunità – aggiunge la nota – è quello del Centro di Pergusa che ha l’ambizione di far diventare la provincia di Enna un punto di riferimento regionale nel settore della riabilitazione, anche se sono allo studio alcune ipotesi di diversa destinazione sanitaria, che possano ancor più determinare la allocazione di una eccellenza di interesse regionale.Dopo una prima fase di progettazione e realizzazione degli interventi, fra il 2005 ed il 2009, l’opera ora potrà essere portata a compimento”.

