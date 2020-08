TERRASINI (PALERMO) – Un peschereccio in difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo per il forte vento di scirocco, il ‘Nuova Iside’, ha lanciato l’allarme alla Capitaneria di Porto mentre si trovava al largo di San Vito lo Capo, nel trapanese. Nonostante il forte vento e il mare molto mosso sono uscite due motovedette e un elicottero che stanno setacciando lo specchio di mare da Ustica a San Vito Lo Capo. L’Sos è stato lanciato dal comandante Matteo Lo Iacono, imbarcato insieme a un figlio e a un cugino. L’imbarcazione fa parte della flotta di Terrasini (Pa). “Siamo molto preoccupati per quanto successo – dice il sindaco Giosuè Maniaci – questa mattina i tre pescatori avevano avvertito i familiari che sarebbero ritornati. Ma di loro ancora nessuna traccia. Li stanno cercando anche con l’ausilio dell’elicottero. Speriamo nelle prossime ore di avere buone notizie”.

(ANSA)