Il 16 maggio alle 19 il Concerto n.1 in do maggiore di Filippo Gorini diretto da Oleg Caetani

PALERMO – Secondo appuntamento con la SinfonicaTv. Sabato 16 maggio alle ore 19 ed in replica alle ore 21.30 si alza il sipario su il Concerto n.1 in do maggiore per pianoforte e orchestra eseguito dal giovane talento Filippo Gorini diretto da Oleg Caetani, uno dei più grandi direttori della sua generazione, sia nel repertorio sinfonico che in quello operistico. Il concerto sarà trasmesso attraverso la piattaforma web della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana: www.orchestrasinfonicasiciliana.it.

L’esibizione rientra nel più ampio progetto dal titolo “Giovani musicisti per Beethoven nel 250° anniversario dalla nascita”. Una produzione di successo della Sessantesima Stagione della FOSS. Un ciclo di concerti del maestro di Bonn che verranno eseguiti da musicisti italiani giovanissimi ma già affermati in competizioni nazionali ed internazionali accompagnati da direttori di grande rilievo. Ogni data di questi appuntamenti musicali programmati sino al 20 giugno è legata ad eventi di spicco. In particolare, il concerto di sabato è dedicato alla celebrazione dell’Autonomia della Regione Sicilia che il 15 maggio ricorda la firma dello Statuto: “Avremmo voluto omaggiare questa data importante con un concerto dal vivo ma, viste le circostanze del periodo, ci accontentiamo di farlo tramite la nostra neonata web tv. – commenta il sovrintendente Antonino Marcellino –