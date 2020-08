CATANIA – Air Dolomiti, compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, riparte dall’Italia e annuncia la ripresa dei voli con i collegamenti dall’aeroporto Amerigo Vespucci con i due principali scali siciliani. Questo il calendario dei voli previsti: il lunedì, giovedì, venerdì e domenica con partenza, da Palermo, alle 14, dal 5 al 18 giugno, e alle 18, dal 19 giugno al 23 ottobre; e da Catania alle 18:30 dal 5 giugno al 23 ottobre “Siamo lieti di annunciare la ripresa delle operazioni- afferma Joerg Eberhart, presidente & Ceodi Air Dolomiti – e ancora più di poter offrire voli che mettano in collegamento il nostro Paese. Firenze è uno degli scali strategici per noi, qui serviamo gli hub di Monaco e Francoforte ed è qui che abbiamo deciso di investire con il nostro nuovo centro di manutenzione. La possibilità di poter operare con gli Embraer 195 e la capacità dell’aeroporto di adeguarsi in tempi rapidi alle nuove disposizioni ha accelerato le operazioni di ripartenza”. “Un segnale concreto della voglia di tornare a volare – commentano gli amministratori delegati di Sac e Gesap, Nico Torrisi e Giovanni Scalia – e ringraziamo Air Dolomiti per aver puntato i riflettori sui nostri scali, consentendo la ripresa della mobilità verso la Sicilia dalla Toscana. Siamo certi che si tratti di un inizio di ritorno alla normalità e che presto i viaggiatori torneranno a popolare l’Isola, tra le mete più desiderate del turismo nazionale e internazionale”. (ANSA).