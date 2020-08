MESSINA – La polizia stradale di S. Agata Militello (Me) ha eseguito il sequestro preventivo disposto dal gip di Patti, su richiesta della Procura, di una parte del viadotto autostradale denominato “Buzza”, carreggiata con direzione Messina – Palermo, compresa tra il km 119+620 e il km 120+840 della autostrada A20 ME-PA, gestita dal Consorzio Autostrade Siciliane, nel territorio del comune di Caronia. Il viadotto è pericoloso e vanno svolti dei lavori. Il decreto di sequestro preventivo, in particolare, ha interessato il viadotto autostradale lato mare, su cui poggia la carreggiata autostradale con direzione Messina – Palermo; rimane invece aperto al traffico il viadotto parallelo su cui poggia la carreggiata autostradale con direzione inversa Palermo – Messina, sulla quale si svolge attualmente tutta la circolazione veicolare, con doppio senso di marcia. Sono iscritti nel registro degli indagati per omissione di atti d’ufficio sei funzionari del Cas: si tratta dei direttori generali dell’ente e dei responsabili delle singole aree autostradali, succedutisi negli anni, i quali non avrebbero provveduto alla manutenzione ed al ripristino a regola d’arte della struttura, omettendo di effettuare i lavori necessari per rimuovere le relative, potenziali situazioni di pericolo. Le indagini sono state avviate a seguito della comunicazione di un utente della strada, il quale aveva segnalato una situazione di pericolo e di potenziale dissesto sul viadotto (ANSA).

