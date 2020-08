PALERMO – Il prossimo 23 maggio verrà celebrato il 28esimo anniversario del “sacrificio delle vittime della strage di Capaci”. Lo ricorda la Questura di Palermo sottolineando che “seppur nel rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale determinate dalla diffusione dei contagi da Covid-9, non arretrerà l’impegno di mantenere vivi la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita nell’adempimento del servizio ed il ricordo di un giorno ’emblematico’ della nostra storia moderna con cui, ogni anno, il calendario sembra voler rinnovare un monito alle nuove generazioni”.

Delle corone d’alloro saranno deposte in memoria delle vittime, rispettivamente, alle 09 nella Stele di Capaci e alle 10 alla lapide dell’Ufficio Scorte della Questura, all’interno della Caserma “Pietro Lungaro” di via Agostino Catalano. Alle12, d’intesa con la Fondazione “Falcone”, sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei Caduti, presso la chiesa di San Domenico, Pantheon degli Uomini Illustri Siciliani, dove sono custodite le spoglie del Giudice Giovanni Falcone. Alle 17.58, momento esatto della strage di Capaci, verrà intonato il Silenzio da parte di trombettieri della Polizia di Stato, rispettivamente, presso l'”Albero Falcone” di via Notabartolo, presso il “Giardino della Memoria” nella zona sottostante l’area autostradale interessata dall’attentato e nel giardino prospiciente l’Ufficio Scorte della Questura, all’interno della Caserma Pietro Lungaro. In quest’ultimo luogo sarà collocata la “Teca Quarto Savona 15”, simbolo del sacrificio dei servitori dello Stato, custodito dalla Polizia di Stato e dall’Associazione “Quarto Savona 15”. Sempre nell’area verde adiacente l’Ufficio Scorte, al termine del Silenzio d’Ordinanza, si terrà la rappresentazione commemorativa “Corale nel silenzio” curata dal drammaturgo palermitano Vincenzo Pirrotta con Ficarra e Picone e dieci attori del Teatro Biondo Stabile di Palermo, e musicisti palermitani, con al centro della scena la “Teca Quarto Savona 15”. Sulla pagina Facebook della Questura di Palermo si potranno seguire la cerimonia commemorativa e la rappresentazione che avranno luogo, alle 10 ed alle 17.58, all’Ufficio Scorte della Questura presso la Caserma Pietro Lungaro Analoga diretta verrà realizzata in occasione della Celebrazione Eucaristica delle 12 nella Chiesa di San Domenico. (ANSA).