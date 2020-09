Era stato dimesso dall'ospedale, ma non era più riuscito a camminare

MARSALA (TRAPANI) – E’ deceduto l’uomo di 90 anni, Guglielmo Parrinello, che lo scorso 26 novembre era stato investito da un pirata della strada (non ancora individuato), alla periferia di Marsala, mentre stava camminando sul margine della carreggiata lungo la statale 115 per Mazara del Vallo. Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, l’uomo non era più riuscito a camminare.

(ANSA)