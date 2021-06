Da Almaviva a Covisian:

CATANIA. Oltre 300 lavoratori di Almaviva Contact che entro due giorni al massimo dovranno abbandonare Almaviva per transitare a Covisian. Il motivo del trasloco alla società che ha sede alla Playa di Catania? Sta nella cessione dell’appalto Enel Energia. Un fulmine a ciel sereno per i lavoratori in causa che denunciano come sarebbe “passato tutto sotto silenzio”.

Secondo gli oltre 300 dipendenti l’operazione sarebbe stata escogitata approfittando del periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19: “un modo per Almaviva di liberarsi di noi”, spiegano.