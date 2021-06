CATANIA – Una ragazza di 26 anni è stata travolta, stanotte, sul lungomare di Catania, nel viale Artale Aragona. La giovane stava attraversando dopo aver passeggiato nel noto viale catanese. L’impatto è stato molto violento, i soccorsi sono giunti in pochi minuti, constatando le gravi condizioni della donna. Immobilizzata è stata portata nell’ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. In corso di accertamento le dinamiche del sinistro