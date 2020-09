In venti sono andati via dalla struttura

SICULIANA – Una cinquantina di immigrati sono stati trasferiti dal centro d’accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Ag) in altre strutture dell’isola. Lo spostamento dei migranti è avvenuto nel pomeriggio dopo che la notte scorsa un ventina di tunisini, che erano in quarantena anti-Covid, sono riusciti a scappare. Si tratta della seconda fuga nel giro di pochissimo tempo. Sindaco, assessori e consiglieri sono tornati dunque a protestare, con un sit-in, davanti a Villa Sikania. “Ho incontrato il prefetto e il questore di Agrigento ai quali abbiamo ribadito che almeno il numero degli ospiti deve essere contenuto, anche perché c’è da rispettare le distanze di sicurezza – ha spiegato il sindaco di Siculiana (Ag), Leonardo Lauricella, – Al momento nella struttura, ci sono 70 immigrati. Ho rappresentato che i siculianesi sono molto preoccupati per la doppia emergenza: immigrazione e Covid”.

(ANSA)