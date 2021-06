CATANIA – Una diretta sui social per festeggiare la decima edizione di un’Etna Comics virtuale. Annunciato in diretta la possibilità di organizzare il festival della Cultura pop e del fumetto nel centro cittadino etneo. “Un’edizione che non ci sarà a causa della pandemia dovuta al Coronavirus – dice Antonio Mannino organizzatore dell’evento – una manifestazione che è cresciuta in questi anni coinvolgendo ospiti e appassionati da tutte le parti del mondo.” In attesa delle linee guida nazionali e regionali che riguarderanno il settore eventi con le misure di sicurezza contro l’infezione da Coronavirus. È stata prevista una piccola edizione, se le misure di sicurezza lo consentiranno, per dicembre del 2020.

“Attendiamo le indicazioni per organizzare una manifestazione a dicembre – continua Mannino – che non sarà la decima edizione di EtnaComics, ma un’anteprima di quello che sarà il festival del fumetto e della Cultura pop nel 2021″. Presente alle Ciminiere anche il sindaco Salvo Pogliese. “La notizia nuova è che stiamo delineando un sostegno concreto al settore fiere – dice Pogliese – con un piano tariffario d’affitto adeguato alle location che saranno richieste per gli eventi”.

Altra novità legata a EtnaComics il cambio di location durante la fase, due anni, che a breve riguarderà la ristrutturazione del centro fieristico Le Ciminiere. Il finanziamento per la ristrutturazione, 10000000 di euro, è già stato stanziato. “Il finanziamento per migliorare il centro fieristico Le Ciminiere è pronto – continua Pogliese – ma la città metropolita non può anticipare queste somme. La nostra richiesta, che riguarda le realtà comunali e metropolitane in dissesto economico, riguarda l’anticipazione di questi fondi.” Se la richiesta del primo cittadino, insieme a quella di altre realtà in dissesto, sarà accolta i lavori alle Ciminiere prenderanno il via già nei primi mesi del 2021. “Abbiamo già stabito – continua Pogliese – insieme all’assessore Mirabella, che EtnaComics resti a Catania aprendo a scenari cittadini”.

Una manifestazione pensata come il Lucca Comics dove il centro cittadino diventa il palcoscenico della manifestazione legata ai fumetti e alla cultura pop. Annunciato, già adesso, l’aggiunta di un’altra giornata, EtnaComics passa da 4 a 5 giorni, e l’ampliamento all’area giochi. L’ultima edizione del festival ha registrato più di 85000 presenze. “In questo momento ci sentiamo come se ci avessero rubato qualcosa – continua Mannino – purtroppo si tratta di in evento aggregative e non potrebbe essere pensato in altro modo.” Il festival internazionale del fumetto e della Cultura pop crea un indotto commerciale di circa 10000000 di euro. L’edizione prevista nel 2021 si chiamerà festival internazionale del fumetto della Cultura pop e dei giochi.