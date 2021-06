CATANIA – Il prossimo 2 giugno, in occasione del 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, le cerimonie pubbliche nazionali e locali si svolgeranno nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e delle altre misure di contenimento stabilite per il contrasto all’epidemia di Covid-19. A Catania e’ prevista alle 9:30 la deposizione di una corona da parte del prefetto Claudio Sammartino al Sacrario Militare San Nicolo’ L’Arena in piazza Dante, alla presenza di un numero ristretto di autorità. Durante la giornata, inoltre, sarà trasmesso dalle principali emittenti locali un breve filmato in cui, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte degli artisti del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, il prefetto di Catania dara’ lettura del tradizionale messaggio del Presidente della Repubblica e rivolgera’ alla cittadinanza un breve cenno di saluto. (ANSA).