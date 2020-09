Lavorò con Buttitta e Balistreri

PALERMO – E’ morto dopo una lunga malattia Pippo Trovato, 85 anni, musicista e chitarrista, uno dei protagonisti della Taormina anni ’60, con all’attivo diversi album e 200 brani prodotti anche in collaborazione con Ignazio Buttitta e Rosa Balistreri. Fu anche uno dei pionieri artistici della tv privata, collaborando con teletna ed antenna sicilia per la produzione di numerose trasmissioni di successo a fianco di Pippo Recca e di Fabrizio Frizzi. In questi anni la sua malattia l’aveva allontanato dal pubblico ma non dalla musica. Familiari ed amici del musicista hanno realizzato per ricordare la sua attività un sito internet pippotrovato.it, un canale youtube e una pagina facebook che presto si arricchiranno di altri contributi. (ANSA).

Alla famiglia Trovato, al collega Ivan le condoglianze e l’abbraccio della redazione di LiveSicilia.