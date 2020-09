L'intervento della polizia in via Aragona.

PALERMO – La polizia ha arrestato un gambiano di 20 anni che in via Aragona a due passi da piazza Rivoluzione a Palermo ha rubato la borsa ad una giovane che si trovava seduta intorno a un tavolo di un locale. Il giovane ha approfittato di un attimo di distrazione per prendere la borsa e tentare la fuga. Il giovane è stato arrestato e si trova nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima. (ANSA).