CATANIA – La polizia di Stato ha tratto in arresto Licciardino Massimo, classe 87, responsabile del reato di tentata estorsione. Nel pomeriggio di ieri le pattuglie dell’UPGSP intervenivano a seguito di una segnalazione, su linea d’emergenza 112, nella quale un cittadino riferiva la presenza di un uomo aggressivo che bussava insistentemente alla porta di casa. Tempestivamente gli operatori di Polizia giungevo sul posto ed assistevano al tentativo di estorsione nei confronti dell’utente 112 da parte del Licciardino. Dopo un vano tentativo di fuga, il predetto veniva identificato e incurante della presenza del personale in divisa, continuava ad urlare contro la vittima, uno cittadino straniero, affermando di “fargliela finire male” se non gli avesse dato mille euro. Ad un tratto, con fare fulmineo, il Licciardino si faceva spazio sgomitando con forza e indirizzava un violento schiaffo al volto della vittima, facendola rovinare per terra. Seppur bloccato ed allontanato rapidamente, l’uomo continuava ad inveire contro la vittima, profferendo minacce e gettando con violenza un telefono cellulare verso di lui. Viste le condizioni della persona offesa veniva richiesto l’intervento del personale 118. Trasportato presso il Pronto Soccorso veniva diagnosticata una prognosi di giorni tre. Il Licciardino veniva condotto presso gli Uffici della Questura di Catania, ove persisteva ad affermare a gran voce che una volta rilasciato avrebbe ammazzato la vittima, difendendo il diritto a riscuotere un credito di 1000. Tratto in arresto, a completamento delle formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Augusta in attesa del giudizio di convalida.