PALERMO – Gli agenti del commissariato Libertà hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vincenzo T., 24 anni, accusato di avere messo a segno 32 furti in un mese, a gennaio scorso, in condomini del centro di Palermo. Il giovane si è impossessato di pacchi postali lasciati in portineria in attesa di consegna, biciclette, zaini, borse, personal computer, utensileria, denaro contante custodito nelle portinerie, ma anche di corrispondenza privata dei condomini. Le indagini sono state coordinate dal pm Alfredo Gagliardi. (ANSA).