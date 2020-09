PALERMO – Aveva appena rubato dei profumi al centro Conca d’oro e corse dal braccio destro del boss. “Profumi originali…. Hugo Boss… Tommy Hilfiger”, un uomo non identificato offriva la refurtiva a Biagio Piraino, in carcere da alcune ore per mafia. È un dialogo surreale se si pensa che ad un certo punto partecipò alla discussione anche il capomafia Giovanni Nicoletti.

Piraino rispondeva: “… no… no… non ne voglio…”. Era per una buona causa. “… sto girando per i picciotti dello Zen.. e te li spruzzo… se c’è acqua all’interno me li tiri in testa… ed il Polo Ralph Lauren… se li sono portati… adesso adesso dal Conca d’oro… a certe persone gli sembra che faccio il napoletano… qua… vedi… questo è quello maschile… tieni nascondili… tieni… che se passa la volante…. per i carcerati., tieni uno per te ed uno per tua moglie”.

Piraino prima rispondeva stizzito (“ pure io li mantengo i carcerati…”) e poi mise mano al portafogli: “… tieni… qua”. Sborsò trenta euro, ma il venditore era insoddisfatto: “… dammi altri dieci euro parrì aiutami… in profumeria un pozzo di soldi”.

Mentre discutevano arrivò Giovanni Nicoletti, boss della Noce deceduto alcuni mesi fa: “Li vuoi due”; “No sono allergico”. E Piraino mise fine la tira e molla: “… ti sono bastati… vattene… ciao sangue mio…”.