Festa dell’Arma dei carabinieri. A Palermo il compleanno numero 206 è stato festeggiato all’interno del Comando Legione Carabinieri Sicilia, caserma “Carlo Alberto dalla Chiesa” in corso Vittorio Emanuele. Erano presenti il prefetto Giuseppe Forlani, il comandante della Legione carabinieri generale di divisione Giovanni Cataldo e il generale di brigata Arturo Guarino, comandante provinciale di Palermo.

Nel periodo di interesse, nonostante il calo delle attività criminali connesse con il Covid-19, il Comando Provinciale di Palermo ha denunciato 13.122 persone in stato di libertà e ne ha tratto in arresto 1.764.

Tra queste:

– 99 per reati associativi (416-bis C.P. e altro);

– 165 per estorsione;

– 35 per usura;

– 959 per stupefacenti.

Particolarmente significative sono state anche le seguenti attività:

– nel mese di luglio 2019, tre militari delle Stazioni di Termini Imerese e Caltavuturo hanno salvato la vita di un giovane mentre tentava il suicidio;

– nel mese di marzo 2020, due militari della stazione di Altofonte riuscivano a intercettare e fermare, un furgone che ad alta velocità aveva perso il controllo, mettendo in pericolo gli automobilisti nella strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca;

– nel mese di marzo 2020, 5 militari della Stazione di Roccamena salvavano un’anziana nella sua abitazione in fiamme;

– nel maggio 2020, 4 militari della Stazione di Roccamena rintracciavano un soggetto che si era allontanato con chiari intenti suicidari e, trovandolo già privo di sensi, riuscivano a salvarlo con le manovre di primo soccorso.

Inoltre è motivo d’orgoglio per l’Arma ricordare che lo scorso 2 giugno, il presidente della Repubblica ha insignito del cavalierato del lavoro il comandante della stazione di Altavilla Milicia, Ettore Cannabona, il quale ha devoluto in beneficenza un intero stipendio mensile.