“Una settimana di vacanze gratis

TRAPANI – Medici ed infermieri, in servizio durante la pandemia, in Lombardia Piemonte Veneto ed Emilia Romagna, se decidono di trascorrere 15 giorni di vacanza a Trapani, pernotteranno per una settimana gratuitamente. Lo ha deciso stamani la giunta municipale di Trapani su proposta del sindaco Giacomo Tranchida. Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di pernottamento gratuito (a carico del comune di Trapani e della struttura ricettiva ospitante) per una permanenza minima di 15 giorni di cui solo 7 giorni a carico dei graditi ospiti. L’agevolazione sarà valida per i mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre 2020. “Le prenotazioni, fino ad esaurimento di disponibilità delle strutture ricettive, da individuarsi a mezzo di avviso pubblico – si legge in una nota – potranno essere accreditate in ordine cronologico intanto all’indirizzo email turismo@comune.trapani.it. Seguiranno info di dettaglio sulla home page del Comune di Trapani www.comune trapani.it” . (ANSA).