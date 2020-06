Un uomo e una donna ieri sera erano giunti in città da Marsala

PALERMO – Ha massacrato di botte la compagna, colpendola in testa e al volto con una bottiglia. Un uomo di 30 anni è stato fermato per tentato omicidio. La vittima di origine brasiliana è di quatto anni più giovane di lui.

A chiedere il fermo è stato il procuratore aggiunto Annamaria Picozzi. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagna di Piazza Verdi. Ancora da chiarire cosa abbia scatenato la furia dell’uomo. I due erano giunti a Palermo da Marsala in taxi. Anche la ragione della lunga trasferta è ancora ignota. L’allarme è scattato ieri sera nei pressi di una chiesa in piazza Marina. La donna è ricoverata all’ospedale Civico. Dopo che l’uomo l’ha colpita alla testa con una bottiglia di vetro, ha usato un coccio di vetro per sfregiarla al volto.