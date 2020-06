PALERMO – Tragedia all’alba a Palermo. Una donna ha perso la vita in un incendio divampato nell’abitazione in cui abitava con la figlia. Quest’ultima è stata messa in salvo, ma ha riportato gravi ustioni. E’ successo al nono piano di un palazzo in via Pacinotti, al civico 19, dove intorno alle 5 è scattato l’allarme.

L’allarme

A lanciarlo i vicini di casa delle due donne, svegliati dal fumo che si è diffuso nel giro di pochi minuti nelle scale dello stabile. Dieci le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto: Francesca Maria Acanfora, 79 anni, è stata trovata morta all’interno dell’abitazione. La figlia è riuscita ad uscire in strada e a mettersi al sicuro grazie all’intervento dei vigili del fuoco e della polizia, ma è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Civico.

I soccorsi

Evacuato tutto il palazzo, almeno otto persone sarebbero rimaste intossicate e per precauzione i sanitari del 118 le hanno trasportate in ospedale. Tra queste ci sono anche alcuni agenti di polizia, trasferiti con codice giallo al Policlinico. Le operazioni di spegnimento si sono concluse soltanto intorno alle 9, sono tuttora in corso i rilievi per stabilire cosa abbia provocato il rogo. In base alle prime ipotesi potrebbe essersi trattato di un corto circuito, ma non è escluso che ad innescare le fiamme sia stata una sigaretta dimenticata accesa. Le indagini sono in corso.