CATANIA – La decisione dovrebbe arrivare sabato. E potrebbe fare giurisprudenza, in quanto si tratta di una prima pronuncia sul reato di epidemia colposa legato all’emergenza Covid-19. La vicenda giudiziaria è quella sulle morti dei 16 ospiti della casa di riposo Don Bosco di Caltagirone. Il Tribunale del Riesame è chiamato a valutare il ricorso presentato dalla difesa del legale rappresentante della struttura in cui si chiede di annullare il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip. Oggi si è svolta l’udienza al Tribunale di Catania.

L’avvocato Dario Riccioli ha discusso punto per punto i motivi del ricorso in cui riassume le vari fasi investigative e approfondisce anche la normativa vigente, anche in virtù dei vari protocolli e dpcm che si sono susseguiti durante l’emergenza sanitaria. Il gip ritiene che l’indagato (in considerazione di un verbale dell’Asp) non abbia adempiuto agli obblighi del decreto del 24 aprile 2020 e per questo convalida il sequestro. L’avvocato evidenzia in più punti l’operato del suo assistito e mette l’accento nel ritardo sull’esito dei tamponi. “Il Gip anziché ipotizzare – afferma Riccioli – un reato in capo ai pubblici ufficiali che, a causa del ritardo della loro azione, non hanno impedito il diffondersi del contagio, né messo in condizione la struttura che gli ospitava a curare i malati, si è incredibilmente appiattito sulle valutazioni errate del pm”.

Il pubblico ministero ha replicato alle argomentazioni rese dal difensore evidenziando che, in ogni caso, ci sarebbe la violazione del d.lgs. 81/2008, cioè il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentite le parti il Tribunale del Riesame si è riservato di decidere. L’ordinanza dovrebbe arrivare, dunque, nel fine settimana.

Intanto al reparto di medicina legale dell’Ospedale San Marco si stanno svolgendo le operazioni peritali disposte dalla Procura di Caltagirone che sta coordinando l’inchiesta. Il collegio di consulenti nominati dal pm e i consulenti di parte stanno eseguendo le autopsie sui corpi delle vittime, che sono state riesumate, proprio per espletare gli accertamenti irripetibili secondo un preciso calendario. All’esame è stato aggiunto anche la sedicesima vittima. Ma per questo caso non è ancora stata resa nota la data dello svolgimento della perizia.