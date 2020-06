PALERMO – Mancano pochi giorni per ultimare la selezione delle idee di impresa che si sfideranno per l’ambito premio promosso dall’incubatore dell’Università degli studi di Palermo, il Consorzio Arca. Le idee presentate verranno selezionate da una commissione tecnico-scientifica che, basandosi sui criteri dell’originalità, innovatività e potenziale di mercato dell’idea, individuerà i soggetti proponenti che passeranno alla seconda fase. I progetti più interessanti potranno essere selezionati per il Premio Nazionale dell’Innovazione 2020. Lo scorso anno i primi due classificati, TriPie e Kazaam, hanno ottenuto buoni risultati durante l’edizione catanese del PNI (Premio Nazionale per l’Innovazione. Kazaam è rientrata tra le 4 idee più interessanti per il settore ICT, mentre TriPie ha vinto il premio reso disponibile dall’Associazione Ingegneri Clinici (AIIC).

Start Cup Palermo è una business competition che ha l’obiettivo di sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia diffondendo la cultura d’impresa nel territorio, in particolare in settori accademici e professionali tradizionalmente distanti dal mondo delle imprese. La competizione viene realizzata grazie al sostegno logistico ed organizzativo dall’Università degli Studi di Palermo con il supporto organizzativo del Consorzio ARCA, e al fondamentale sostegno economico di EIT Health e di numerosi sponsor.

I primi due classificati riceveranno premi indenaro e avranno diritto a partecipare, insieme con i vincitori delle altrebusiness plan competition italiane, al Premio Nazionale per l’Innovazione 2020 che si terrà a Bologna il 27 e 28 Novembre.

Per partecipare è necessario elaborare un’idea imprenditoriale caratterizzata da un contenuto innovativo preferibilmente basato sulla ricerca scientifica, in qualsiasi campo e indipendentemente dal suo stadio di sviluppo, purché frutto del lavoro originale di un singolo o di un gruppo di individui. Possono partecipare anche imprese già costituite informa di società dopo il 1 gennaio 2020 o costituite nell’anno precedente ma con dichiarazione di inizio attività posteriore al 1 gennaio 2020 ovvero costituite nell’anno precedente ma con dichiarazione di inizio attività se non a partire dal 2020. Per partecipare bisogna presentare la “business idea” entro e non oltre il 26 giugno 2020 alle ore 17:00, esclusivamente via email, inviando la domanda, scaricata dal sito www.startcuppalermo.com e debitamente compilata, all’indirizzo mail startcup@unipa.it, selezionando l’opzione “Richiedi conferma di lettura”. Il termine può essere prorogato su deliberazione del CTS.