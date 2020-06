PALERMO – “Arrivano i primi interventi per la pulizia e la rimozione dei rifiuti nel Porto di Porticello – frazione del Comune di Santa Flavia (Palermo). Già da tempo avevo acceso i riflettori sullo stato di degrado di uno dei più importanti porti del nostro Paese, segnalando alle autorità competenti la presenza di imbarcazioni affondate e di rifiuti di ogni genere”.

Con queste parole di apprezzamento la deputata bagherese Caterina Licatini (M5S), membro della commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici e della Commissione Ecomafie, commenta le prime azioni di bonifica del porto.

“La scorsa settimana alcune imbarcazioni affondate sono state rimosse e molto altro potrà essere fatto per risanare l’area portuale grazie al finanziamento di 80 mila euro che l’Assessore Regionale per l’Ambiente e Territorio ha messo a disposizione. Un’azione condivisa da parte delle istituzioni che sta portando i primi importanti risultati. Adesso – aggiunge l’on. Licatini – il prossimo obiettivo è l’attivazione del depuratore: una storia infinita che deve chiudersi positivamente per la cittadinanza che da troppo tempo attende le risposte dell’Assessorato Regionale dell’Energia”.