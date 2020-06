TERMINI IMERESE (PALERMO) – Sono state trovate in possesso droga nonostante fossero state pochi minuti primi in tribunale, per un’udienza che riguardava il loro ultimo arresto, che risale soltanto allo scorso 29 aprile. Si tratta di due donne, D.F.D di 35 anni e G.S di 30 anni, entrambe di Canicattì, in provincia di Agrigento.

I carabinieri hanno nuovamente fatto scattare le manette dopo averle fermate per un controllo lungo la strada statale 121, proprio al rientro dall’udienza a Termini Imerese. Durante la perquisizione sono state trovate in possesso di 26 grammi di cocaina e alcune dosi di marijuana.

L’arresto è stato convalidato per direttissima, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata e analizzata dal laboratorio del comando provinciale. Il 29 aprile alle due donne i carabinieri avevano sequestrato 150 grammi di droga, tra cocaina, eroina e marijuana: per la 35enne erano stati disposti i domiciliari, G.S, invece, era stata sottoposta all’obbligo di dimora.