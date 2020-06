PALERMO – Paura e forti rallentamenti al traffico sull’autostrada A/19 Palermo-Catania. Un principio di incendio si è sviluppato nell’aiuola spartitraffico nei pressi di Villabate ed è stato necessario chiudere momentaneamente l’area.

Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per domare le fiamme e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.