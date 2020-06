PALERMO – Raffica di incidenti stradali a Palermo, con tre feriti trasportati in ospedale nel giro di poche ore. Nella tarda mattinata due auto si sono scontrate in via Riccardo Zandonai all’altezza di via Palagonia: uno dei due conducenti ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118.

Poco dopo, nella centralissima via Libertà, nei pressi di viale Lazio, un pedone è stato investito da un’auto. In base alle prime informazioni stava attraversando la strada quando si è verificato l’impatto. Una volta lanciato l’allarme sul posto è arrivata un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale. In via Libertà anche l’Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

Il terzo incidente si è registrato in corso Calatafimi, dove si sono scontrate un’auto e una moto. E’ rimasto ferito il fiovane che si trovava a bordo dello scooter, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. In tutti e tre i casi indaga la polizia municipale.