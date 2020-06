PALERMO – Anche sui cantieri dell’anello ferroviario in via Ruggero Settimo, il comune di Palermo prova la “via del compromesso”. L’amministrazione Orlando ha infatti comunicato alle associazioni dei commercianti (Confcommercio, Confartigianato e Confesercenti) che i lavori in una delle vie principali dello shopping cittadino partiranno non il primo luglio, come inizialmente annunciato, e neanche il 13 luglio, come invece chiesto dai negozianti, ma lunedì 6.

In realtà Palazzo delle Aquile aveva proposto due opzioni: avviare i cantieri a luglio, concludendoli a novembre, oppure farli slittare all’autunno ma fino al febbraio 2021, includendo quindi le feste natalizie. I commercianti avevano allora deciso di puntare sui lavori estivi, ma con avvio il 13 luglio per non compromettere i saldi: una proposta a cui Palazzo delle Aquile ha inizialmente reagito con molta freddezza, per non dire disappunto.

Il Comune ha però deciso di tendere la mano ai commercianti e l’assessore alle Attività produttive, Leopoldo Piampiano, ha così scritto alle associazioni annunciando l’avvio dei lavori il 6 luglio, con conclusione sempre previsto per il 30 novembre. Piampiano ha anche assicurato che la piazza Castelnuovo sarà interessata per una minima parte e che i commercianti saranno costantemente informati della realizzazione dei lavori.

“Abbiamo optato, d’accordo con Rfi e con l’impresa D’Agostino, per la soluzione più adeguata a permettere lavori in tempi certi, che limitino al massimo il disagio per la città e per i commercianti delle zone interessate – commenta il sindaco Orlando – Ovviamente, come già detto ieri, saremo più che felici se la riconsegna dell’area di cantiere potrà avvenire prima della data fissata, ma senza che questo possa in alcun modo compromettere la qualità e la sicurezza dei lavori stessi né dei lavoratori che vi sono impegnati”.