Grande focolaio nel Casertano Lamorgese invia l’esercito

C’è un grande focolaio di Coronavirus a Mondragone, comune in provincia di Caserta. Sono arrivati a quota 49 i casi di positività al Covid nel complesso residenziale noto come Palazzi ex Cirio, dove risiede una comunità di cittadini bulgari, molti dei quali positivi (asintomatici) al virus. Oggi ci sono state proteste sia dei bulgari (che vogliono andare a lavorare e contestano la chiusura nella zona rossa), sia degli altri residenti.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Questa mattina ho avuto un colloquio con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. La ministra ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito”. Lo riportano nella loro edizioni on line il quotidiano La Repubblica e altre testate locali campane.

Un altro consistente focolaio Covid si registra a Bologna.