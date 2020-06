CATANIA – Incendio domato dalla Forestale di Catania. Da pochi minuti è stato domato un vasto incendio in contrada Torremuzzza. La vedetta Forestale alle 9.30 segnalava un grossa Fumata in piena Piana di Catania vicino la confluenza dei fiumi Dittaino e Simeto. Li si indirizzavano prontamente i mezzi di Soccorso della Forestale CT 21 e C T 40, il vento che facilitava le fiamme oltre a indirizzarle sull’erba secca e sulle Tamerici minacciava un vasto appezzamento di terreno con ancora il frumento da raccogliere.

Sul posto accorsi il personale della Riserva dell’Oasi del Simeto e il Comandante del Distaccamento Forestale di Catania che prendeva le redini dell’operazioni. Bloccata la sp 207 luogo da dove era stato appiccato il rogo si interveniva con il mezzo CT con autobotte e squadra direttamente dall’ alveo del fiume Dittaino.

Due mezzi meccanici, dei trattori in estemporanea tracciavano sul terreno dei viali tagliafuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state ultimate alle 12.00. Amarezza da.parte del Corpo Forestale di Catania nel vedere che la gran parte dei roghi oltre ad avere l’origine dolosa ha anche la colpa di chi i bordi stradali e specie quelli extraurbani non vengono ripuliti mai in tempo stimolando qualche scellerato piromane a trovarne stimoli. Il Cop di Catania anche questa in azione tempestiva ha dato un ottimo segnale. Ma la squadra della forestale ed i mezzi dell’antincendio con l’operazione di spegnimento svolta hanno salvato il raccolto di frumento. Gli stessi agricoltori che sono intervenuti e ringraziato il Comandante del Distaccamento Forestale lamentavano l’incuria e l’abbandono. Le fiamme hanno lambito un capannone e lambita anche la riserva.