Leggero calo di contagi e morti

ROMA – Sono 259 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri quando se ne sono registrati 296, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono 30, quattro in meno di ieri. Il numero totale dei casi sale a 239.961 mentre quello dei morti a 34.708. In Lombardia si registrano 156 casi, il 60,2% del totale. Alto anche il numero in Emilia Romagna, +46 casi, per il focolaio di Bartolini a Bologna. Gli attualmente positivi sono 17.638, 665 meno di ieri mentre risalgono leggermente le terapie intensive: 2 più di ieri per un totale di 105.(ANSA).

Meno ricoverati

Sono 187.615 i dimessi dagli ospedali e guariti dal coronavirus, 890 più di ieri. Dai dati del ministero della Salute emerge inoltre che i ricoverati con sintomi sono scesi a 1.356, con un calo rispetto a ieri di 159 pazienti. Quattro, infine, sono le regioni che non fanno registrare nuovi contagi: Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta e Basilicata.