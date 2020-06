ROMA- Arriva lo stop al taglio dei vitalizi del Senato. In più gli uffici di Palazzo Madama dovranno restituire quanto tagliato a cominciare dall’ottobre 2018 a oggi. Il voto è arrivato alla Commissione Contenziosa del Senato, sollevando un mare di polemiche.

L’annuncio

“La Commissione Contenziosa del Senato ha appena annullato la delibera dell’Ufficio di presidenza che aveva deciso il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari”. Questo aveva riferito all’ANSA Maurizio Paniz, ex deputato e avvocato che ha difeso la maggior parte degli ex senatori che ha presentato ricorso contro il provvedimento. “E’ stato ripristinato lo Stato di diritto”, ha commentato Paniz.

Le reazioni della maggioranza

“La commissione contenziosa del Senato ha annullato la delibera sull’abolizione dei vitalizi. Ma davvero c’è ancora qualcuno che pensa ai vitalizi nonostante un’emergenza di questa portata? Senza parole. Chi pensa di gioire allora non ha capito nulla. Se ci sono interessi da tutelare sono solo quelli dei cittadini italiani che hanno sofferto per mesi gli effetti di questa pandemia. Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli”. Questo ha scritto ieri in un post su Fb il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Anche dal Pd arrivano voci che esprimono sconcerto.

Salvini e Meloni

“Come Lega cercheremo di cambiare la decisione della Commissione Contenziosa del Senato sul taglio dei vitalizi”. Questa la reazione, nell’intervento a Dritto e Rovescio su Rete 4, del leader della Lega, Matteo Salvini.

“Sono il Pd e la sinistra a difendere il ritorno dei vitalizi per gli ex parlamentari”, ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, ospite di Mattino 5, su Canale 5. “La composizione della Commissione non la ho – ha detto Meloni – ma Fdi non era in Commissione. Noi fummo i primi a lanciare una campagna contro le pensioni d’oro e quindi contro i vitalizi. Quando io presentai una proposta di legge contro le pensioni d’oro il primo a fare muso fu il Pd. La sinistra, vicina ai più deboli? No, non è vero”.