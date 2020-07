CATANIA – Porte aperte, il prossimo 21 luglio, per la presentazione della nuova sede della 24Ore Business School che apre i battenti a Catania. Gli studenti potranno incontrare alcuni Alumni, ex studenti della scuola di formazione di eccellenza del Gruppo 24 ore che, dopo Milano e Roma, scommette sulla Sicilia, facendone punto di riferimento per tutto il meridione.

Una scommessa che ha il sapore della grande opportunità per il territorio: la scuola potrebbe infatti fungere da argine all’inarrestabile fuga dal Sud che porta a fare le valigie giovani e meno giovani, in certa di un’opportunità. Che adesso potrebbe essere più prossima.

Una scelta “glocal” da parte dei vertici del gruppo, come evidenzia la scelta della sede, l’hub di cooperazione internazionale per la tecnologia e l’istruzione siciliano, Free Mind Foundry, ad Acireale, che valorizza la sicilianità in chiave cosmopolita e come confermato il Ceo di 24Ore Business School, Maurizio Santacroce.

“L’apertura della sede di Catania avviene in un momento in cui il valore della prossimità territoriale è più forte che mai – ha sottolineato. È un elemento molto importante del nostro piano di sviluppo – ha aggiunto – perché ci consente di raggiungere i nostri clienti proprio dove è forte la domanda di formazione di qualità e dove è alto il potenziale di sviluppo del territorio”.

L’offerta formativa prevede due Master per giovani laureandi o neolaureati, con frequenza in aula tutti i giorni per 5 mesi e 4 mesi di stage: uno in Marketing e Comunicazione Digitale e l’altro in Gestione Strategia D’Impresa. Oltre ai Master full-time con stage saranno disponibili un master di una settimana con certificazione Google Ads e 4 Master part-time (con frequenza per due giorni a settimana) sulle professioni sempre più richieste in campo economico.

Si tratta del Master Economics D’Impresa; Master Sales & Digital Marketing nel Turismo; Master Digital Marketing; Master eCommerce.