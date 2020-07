PALERMO – In vista del rientro a settembre tra i banchi di scuola e alla luce dei protocolli di sicurezza anti-Covid che saranno adottati in base alle linee guida emanate dal ministero dell’Istruzione la sinergia tra enti locali e universo scolastico diventa indispensabile, soprattutto in Sicilia. È quanto emerso dall’incontro telematico organizzato dall’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, a cui hanno partecipato numerosi sindaci dell’Isola, l’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, il direttore del dipartimento regionale alla Pubblica istruzione, Antonio Valenti e diversi dirigenti scolastici. Al centro dell’incontro il percorso di preparazione che gli istituti scolastici siciliani dovranno intraprendere per consentire un rientro tra i banchi in completa sicurezza: un percorso già iniziato con la ricognizione dei locali chiesta dall’assessorato ai Comuni.

“Sarà un lavoro complicato ma che vedrà, come sempre, i sindaci siciliani in prima linea con grande impegno – afferma il presidente dell’Asael, Matteo Cocchiara -. Amministratori locali e dirigenti scolastici dovranno avere uno stretto rapporto di collaborazione affinché la Sicilia possa farsi trovare pronta all’appuntamento di settembre. Siamo davanti a una grande scommessa – conclude Cocchiara -, sulla scuola ci giochiamo tutto”. Tra gli strumenti a disposizione dei sindaci, e di cui si è parlato nel corso dell’incontro, anche la possibilità di effettuare dei piccoli interventi alle strutture con percorsi burocratici agevolati.

L’incontro organizzato dall’Asael, che è stato apprezzato dall’assessore all’Istruzione, infine ha passato in rassegna anche le diverse criticità vissute dalla scuola siciliana e che sono state evidenziate dai dirigenti scolastici: “Il tema della sicurezza è di certo centrale nella fase della riapertura delle scuole- ha sostenuto Valentina Chinnici , consigliere comunale di Palermo e coordinatrice del Tavolo istituito dall’Asael sul rapporto ‘Scuola-Enti Locali’, e quindi occorre assicurare ai dirigenti scolastici quelle garanzie di cui necessitano”.