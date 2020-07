Lungomare di Gela, lavori completati

PALERMO – Completati i lavori finanziati dalla Regione per la messa in sicurezza del lungomare di Gela. Le opere hanno consentito di eliminare il pericolo incombente nel tratto che va dal versante a monte al Porto Rifugio. La necessità di un intervento immediato si è manifestata a fine marzo, quando a seguito delle abbondanti piogge, si è verificato uno smottamento di terreno che ha invaso parte della carreggiata stradale. I lavori sono stati appaltati agli inizi di maggio e realizzati in poco di più di un mese. Soddisfatto il presidente della Regione Nello Musumeci: “Ancora una volta siamo riusciti a intervenire con tempestività per garantire la sicurezza e la viabilità in una zona strategica della Sicilia. Il mio governo è fortemente impegnato a contrastare il dissesto idrogeologico spesso causato da decenni di incuria dell’uomo e da irresponsabilità dei governi e delle amministrazioni passate”. (ANSA).