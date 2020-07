Catania – San Giovanni la Punta. La spaccatura nei Fratelli d’Italia è ufficiale. I consiglieri Laura Iraci e Giovanni Bottino sono è stati, infatti, sospesi dal partito e diffidati dall’utilizzare nome e logo del partito. La decisione è stata comunicata dal coordinatore provinciale, Alberto Cardillo, e segue il lancio del think tank Alleanza puntese avvenuto ieri.

La nota ufficiale. “Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia – si legge – precisa che il partito non è fautore e non condivide il percorso intrapreso da esponenti locali. I quali – continua – hanno dato vita ad un movimento civico denominato “Alleanza Puntese”, questi, laddove tesserati, sono sospesi con effetto immediato dal partito e non sono titolati ad utilizzare in nessuna forma simbolo e sigla di Fratelli d’Italia”.

Sullo sfondo la crisi dei meloniani che attraversa da mesi il paese etneo, segnata della presenza in contemporanea di tre possibili candidati sindaco espressione della medesima compagine politica e il ricorso, poi congelato, alle primarie. Laura Iraci decide quindi di sostenere il sindaco uscente Nino Bellia, Santo Trovato punta invece alla candidatura alternativa, mentre Giuseppe Toscano si sarebbe già ritirato dalla competizione.