“Mille emendamenti su ddl urbanistica

PALERMO – “Gli oltre mille emendamenti arrivati fino a questo momento da parte di tutte le forze parlamentari al ddl urbanistica dimostrano che anche questa riforma targata Musumeci non piace nemmeno alla sua maggioranza”. Lo dice Anthony Barbagallo parlamentare all’Ars e segretario regionale del partito democratico. “Mentre la Sicilia, in ginocchio a causa di una crisi senza precedenti, aspetta che vengano affrontati i temi strutturali e di sviluppo economico necessari alla ripartenza, – aggiunge – l’assemblea regionale è costretta a impantanarsi nell’ennesima proposta confusionaria ed inadeguata. Un testo che ha perso già in commissione la sua logica originaria sommerso da emendamenti spesso inconcludenti”. (ANSA).

Savarino: “Resto basita”

“Ovviamente tutto è migliorabile e lo faremo insieme.

Ma apprendo dagli Uffici che circa il 90% degli emendamenti presentati al DDL Urbanistica, sono soppressivi a firma PD e Italia Viva”. Lo dichiara la deputata di Diventerà Bellissima, Giusi Savarino.

“Resto basita, pertanto, – aggiunge – delle dichiarazioni dell’on. Barbagallo al quale mi limito a domandare: perché non vuole dotare la Sicilia di uno strumento urbanistico moderno e che possa riattivare il settore edile?

Perché affossare in Aula, un DDL votato all’unanimità dalla Commisisone di cui è componente e che è frutto della collaborazione attiva di ordini professionali e università? Il Pd non si fida del parere espresso in Commissione dal suo deputato? E quindi il suo voto in Commissione vale solo uno e non è considerabile sintesi del suo partito, pur essendo l’onorevole Barbagallo segreterio regionale del PD? O forse il fatto che sia il governo Musumeci e non il governo Crocetta, di cui era componente, a varare questo traguardo, brucia personalmente al punto da voler recare danno a tutti i Siciliani pur di proteggere la propria vanagloria?”